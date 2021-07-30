Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡️ Сервис Samsung Pay могут запретить в России

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Платежные системы
Версия для печати

Работа платежной системы Samsung Pay в России может быть прекращена из-за патентного спора. Доля сервиса на рынке — 17%.

Как пишет «Коммерсантъ», Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает сама «Сквин СА»).

Из решения следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

Данный патент описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Суд, ссылаясь на экспертные заключения, пришел к выводу, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА».

В итоге суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

Однако эксперты уверены, что не все потеряно. По их мнению, у Samsung есть три варианта действий:

  • оспаривать решение в вышестоящем суде,
  • оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны,
  • договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.
Кроме того, издание обращает внимание на тот факт, что пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте.

Подборка полезных мероприятий

Разместить