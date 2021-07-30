⚡️ Сервис Samsung Pay могут запретить в России

Работа платежной системы Samsung Pay в России может быть прекращена из-за патентного спора. Доля сервиса на рынке — 17%.

Как пишет «Коммерсантъ», Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает сама «Сквин СА»).

Из решения следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

Данный патент описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Суд, ссылаясь на экспертные заключения, пришел к выводу, что

В итоге суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

Однако эксперты уверены, что не все потеряно. По их мнению, у Samsung есть три варианта действий:

оспаривать решение в вышестоящем суде,

оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны,

договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.

Кроме того, издание обращает внимание на тот факт, что пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте.