Почти 90% бизнеса, воспользовавшихся льготными кредитами, положительно оценили эту меру поддержки

87-89% бизнеса, которые смогли получить господдержку в виде льготных кредитов в период ковида, положительно оценили такую актикризисную программу.

Такие результаты показал опрос, проводимый ЦБ.

Напоминаем: в 2020 году компании малого и среднего бизнеса могли получить беспроцентный кредит на выплату зарплаты в размере МРОТ на каждого работника. Если численность не уменьшилось, то кредит и проценты по нему оплачивало государство.

Каждый второй опрошенный отметил, что обращался за получением такого кредита. В опросе приняли участие 1 000 компаний и ИП, относящихся к малому бизнесу.

Почти 90% отметили, что это хорошая мера поддержки.

Также бизнес положительно оценил возможность получение кредитов по льготной ставке 8,5%.

В ЦБ отметили, что не только бизнес, но и люди смогли воспользоваться антикризисными мерами поддержки. 73,5% реструктуризировали свои кредиты и займы.

За 2020 год банками была проведена реструктуризация 1,8 млн кредитных договоров на общую сумму порядка 860 млрд рублей.