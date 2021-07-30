💉💯 В Санкт-Петербурге вводится 100% вакцинация работников некоторых отраслей деятельности

До 2 августа компании северной столицы должны вакцинировать 100% сотрудников аттракционов, торговых центров, фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключение — переболевшие менее 6 месяцев назад.
Такое постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга.
Аттракционы, торговые центры, фуд-корты и фуд-плейсы должны привить 100% работников:
- до 02.08.2021 — первым компонентом или однокомпонентной вакциной;
- до 01.09.2021 — вторым компонентом или однокомпонентной вакциной.
Исключение для тех сотрудников, которые менее полугода назад переболели ковидом.
Для работы аттракционов кроме вакцинации всех работников со 2 августа надо соблюдать следующие условия:
- получить уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений;
- ограничить посещаемость — одновременно могут находиться не более 1 человека на 12 кв.м площади;
- установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей парка.
Условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов со 2 августа, кроме вакцинации:
- актуализация и соблюдение стандарта безопасной деятельности;
- раздельные вход и выход для посетителей;
- количество посетителей на 4 кв.м не более 1 человека;
- установка электронной системы подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей;
- обеспечение социальной дистанции;
- использование масок сотрудниками.
Торговые островки в ТЦ смогут продолжить работу со 2 августа, если, кроме 100% вакцинации:
- актуализируют и будут применять стандарт безопасной деятельности с учетом изменений;
- установят защитный экран по периметру объекта розничной торговли.
Для других компаний установлено менее жесткое требования к вакцинации — 80%. Исключение — переболевшие ковидом менее 6 месяцев назад.
К первой категории предприятий и ИП, которые должны привить 80% до 1 октября относятся:
Следующая категория отраслей деятельности, которым также установлены ограничения:
- бассейны;
- кинотеатры;
- фитнес-центры;
- парикмахерские;
- общепит;
- бани.
С 15 октября вакцинировать 80% работников должны компании и ИП:
- розничной торговли;
- оказывающие услуги социальной защиты и социального обслуживания;
- транспорта, включая такси;
- оказывающие туристские и экскурсионные услуги;
- гостиницы и отели;
- оказывающие бытовые услуги;
- медучреждения;
- образовательные организации.
А до 1 октября привить до 80% сотрудников должны органы местной власти, и госучреждения.