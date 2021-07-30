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💉💯 В Санкт-Петербурге вводится 100% вакцинация работников некоторых отраслей деятельности

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До 2 августа компании северной столицы должны вакцинировать 100% сотрудников аттракционов, торговых центров, фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключение — переболевшие менее 6 месяцев назад.

Такое постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга.

Аттракционы, торговые центры, фуд-корты и фуд-плейсы должны привить 100% работников:

  • до 02.08.2021 — первым компонентом или однокомпонентной вакциной;
  • до 01.09.2021 — вторым компонентом или однокомпонентной вакциной.

Исключение для тех сотрудников, которые менее полугода назад переболели ковидом.

Причем, про работников с медотводом ничего не сказано. Что делать сними? И почему они не включены в исключения — неизвестно.

Для работы аттракционов кроме вакцинации всех работников со 2 августа надо соблюдать следующие условия:

  • получить уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений;
  • ограничить посещаемость — одновременно могут находиться не более 1 человека на 12 кв.м площади;
  • установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей парка.

Условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов со 2 августа, кроме вакцинации:

  • актуализация и соблюдение стандарта безопасной деятельности;
  • раздельные вход и выход для посетителей;
  • количество посетителей на 4 кв.м не более 1 человека;
  • установка электронной системы подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей;
  • обеспечение социальной дистанции;
  • использование масок сотрудниками.

Торговые островки в ТЦ смогут продолжить работу со 2 августа, если, кроме 100% вакцинации:

  • актуализируют и будут применять стандарт безопасной деятельности с учетом изменений;
  • установят защитный экран по периметру объекта розничной торговли.

Для других компаний установлено менее жесткое требования к вакцинации — 80%. Исключение — переболевшие ковидом менее 6 месяцев назад.

К первой категории предприятий и ИП, которые должны привить 80% до 1 октября относятся:

Следующая категория отраслей деятельности, которым также установлены ограничения:

  • бассейны;
  • кинотеатры;
  • фитнес-центры;
  • парикмахерские;
  • общепит;
  • бани.

С 15 октября вакцинировать 80% работников должны компании и ИП:

  • розничной торговли;
  • оказывающие услуги социальной защиты и социального обслуживания;
  • транспорта, включая такси;
  • оказывающие туристские и экскурсионные услуги;
  • гостиницы и отели;
  • оказывающие бытовые услуги;
  • медучреждения;
  • образовательные организации.

А до 1 октября привить до 80% сотрудников должны органы местной власти, и госучреждения.

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