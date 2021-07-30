❗❗❗Поменяют форму РСВ

С представления расчета по страховым взносам за отчетный период 1 квартал 2022 года будет применяться бланк новой формы.

Сегодня на федеральном портале опубликован проект приказа ФНС.

В частности, поправки вносятся в следующие страницы РСВ: титульный лист, раздел 1, приложения 2, 5.1, 6, 7, 8, 9.

На титульном листе не надо будет указывать ОКВЭД.

В приложении 2 «Расчет сумм страховых взносов на ОСС» больше не будет строки (она сейчас под № 070), в которой раньше отражались расходы на выплату пособий, которые в последствии должен был возмещать ФСС.

Напомним, с отчета за 1 квартал 2020 года стр. 070 не заполняется.