Субсидию и льготы смогут получить больше столичных компаний малого бизнеса

На субсидии и льготные кредиты столичному малому бизнесу выделено еще пять млрд рублей. Из них один млрд рублей — на мероприятия по профилактике ковида, а четыре млрд рублей — на льготные кредиты.

Об этом рассказала пресс-служба столичной мэрии.

Первый вид поддержки — компенсация затрат на мероприятия по профилактике ковида.

Субсидии могут получить компании и ИП общепита и других пострадавших отраслей деятельности. Размер субсидии — не более 15 тыс. рублей на организацию или ИП. А также не более 6,5 тыс. рублей на одного сотрудника, если у организации или предпринимателя есть работники в штате.

Субсидия 15 тыс. и 6,5 тыс. руб. из-за ковида: кому и как будут давать — читать тут.

Заявку на получение надо подать до 1 сентября.

Второй вид поддержки — льготные кредиты.

Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита — до 100 млн. рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

Заявку можно подать до 31 декабря.