Новая субсидия 15 000 и 6500 руб. из-за коронавируса: кому и как будут давать

ИП без работников получат 15 000 рублей.

Кому дадут субсидии

Проверить, есть ли вы в реестре, можно на сайте ФНС

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);

деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);

деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);

деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);

образование дополнительное детей и взрослых (85.41);

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).

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Отдельно в правилах выделены объекты туристской индустрии. Их будут определять не по кодам ОКВЭД, а по единому перечню классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Гостиницы, внесенные в этот реестр, будут иметь право на субсидию только если у них не более 100 номеров. Но если у гостиницы основной код тот же, что указан в перечне (деятельность по предоставлению мест для временного проживания), то реестр для неё не важен.

Среди получателей денег значится не только бизнес, но и социально ориентированные НКО. Получить субсидию смогут частные образовательные организации с лицензией, имеющие основной вид деятельности образование. При этом они должны быть включены в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса на 1 июля 2020 года. Не образовательные НКО для права на субсидию должны быть в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля 2020 г.

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Какие еще условия для получение субсидии

Второе условие касается только организаций — получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, и не должно быть принято решение о егопредстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Как получить субсидию

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Налоговые органы проверят данные, указанные в заявлении, сформируют реестры получателей и направят в Федеральное казначейство, которое будет отправлять деньги. О том, что субсидия отправлена, получателя должны известить.

Обратите внимание, что информация о счете организации (индивидуального предпринимателя), указанном в заявлении, должна соответствовать сведениям, представленным в налоговые органы банками. Т.е. если в налоговых органах нет информации о счете (он может быть открыт очень давно, например), то в субсидии откажут.

Надо ли отчитываться о том, как потрачены деньги

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Могут ли потребовать субсидию назад