Клерк.Ру

Новая субсидия 15 000 и 6500 руб. из-за коронавируса: кому и как будут давать

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Государство решило еще раз помочь бизнесу, раздав новые субсидии. На этот раз их дадут на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Что это за субсидии и как их получить, мы расскажем в этой статье.

Постановлением № 976 от 02.07.2020 были утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Сколько денег дадут

Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Количество работников будет определяться по СЗВ-М, как и в случае субсидий, которые давали МСП за апрель-май. Данные из пенсионного фонда будут переданы в ФНС, которая готовит реестры получателей субсидий.

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08 Июль 2020
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ИП без работников получат 15 000 рублей.

Кому дадут субсидии

Главное условие для бизнеса для получение субсидии — нахождение в реестре МСП по состоянию на 10 июня 2020 года.

Проверить, есть ли вы в реестре, можно на сайте ФНС

Но деньги дадут не всем субъектам МСП. В приложении к постановлению есть перечень видов деятельности с кодами ОКВЭД:

  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);
  • деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
  • деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);
  • деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
  • деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
  • ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);
  • стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);
  • образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
  • предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).
Коды ОКВЭД, указанные в перечне, должны содержаться в ЕГРЮЛ или ЕГРИП как основные на 10 июня. Т.е. сейчас уже не получится поменять свой основной код на тот, что попадает под субсидию. Такая же ситуация была и с предыдущими субсидиями, но там дата была установлена 1 марта.

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Отдельно в правилах выделены объекты туристской индустрии. Их будут определять не по кодам ОКВЭД, а по единому перечню классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Гостиницы, внесенные в этот реестр, будут иметь право на субсидию только если у них не более 100 номеров.  Но если у гостиницы основной код тот же, что указан в перечне (деятельность по предоставлению мест для временного проживания), то реестр для неё не важен.

Среди получателей денег значится не только бизнес, но и социально ориентированные НКО. Получить субсидию смогут частные образовательные организации с лицензией, имеющие основной вид деятельности образование. При этом они должны быть включены в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса на 1 июля 2020 года. Не образовательные НКО для права на субсидию должны быть в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля 2020 г.

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Какие еще условия для получение субсидии

Других условий всего два. Первое — отсутствие недоимки по состоянию на 1 июня 2020 г. по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей. При этом если на дату подачи заявления на субсидию недоимку вы погасите, то право на получение субсидии у вас будет, даже если на 1 июня были налоговые долги.

Второе условие касается только организаций — получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, и не должно быть принято решение о егопредстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Как получить субсидию

Надо подать заявление в налоговые органы в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно). Форма заявления установлена этими же правилами. Заявление можно направить как в электронном виде, так и на бумаге. Скорее всего на сайте ФНС будет доработан сервис по субсидиям под новые правила.

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Налоговые органы проверят данные, указанные в заявлении, сформируют реестры получателей и направят в Федеральное казначейство, которое будет отправлять деньги. О том, что субсидия отправлена, получателя должны известить.

Обратите внимание, что информация о счете организации (индивидуального предпринимателя), указанном в заявлении, должна соответствовать сведениям, представленным в налоговые органы банками. Т.е. если в налоговых органах нет информации о счете (он может быть открыт очень давно, например), то в субсидии откажут.

Надо ли отчитываться о том, как потрачены деньги

Никаких условий по расходованию субсидий в Правилах нет. Так что требовать отчета налоговая или другие гос.органы не вправе. Но стоит помнить, что согласно санитарным правилам, профилактику из-за коронавируса надо действительно проводить и без неё работать не получится.

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Могут ли потребовать субсидию назад

В Правилах установлено только одно условие, при котором могут потребовать вернуть деньги — если в СЗВ-М внесены недостоверные данные. Т.е. если налоговики выяснят, что численность работников в отчете за май завышена, они потребуют вернуть субсидию. Причем всю, а не её часть.

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