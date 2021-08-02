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Порядок регистрации безработных поменяют

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Рубрика Общество. Люди. События
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Подавать заявление в ЦЗН, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, можно будет электронно. Правила, которые действовали временно в пандемию, сделают постоянными.

Проект нового порядка регистрации безработных опубликован на федеральном портале.

Проект разработан Минтрудом в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ с поправками в закон о занятости.

Что сейчас известно про Единую цифровую платформу занятости и трудовых отношений и зачем она нужна

Новая редакция порядка регистрации безработных граждан предусматривают:

  • порядок подачи заявления в электронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», портала госуслуг (как федерального, так и регионального);
  • порядок подачи резюме в электронной форме с использованием единой цифровой платформы;
  • порядок обращения граждан в органы службы занятости путем личного посещения, а также случаи, когда личная явка гражданина является обязательной;
  • перечень документов и сведений, необходимых для регистрации безработных, включая перечень данных, которые ЦЗН запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия;
  • разделение потоков граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству (претендующих и не претендующих на признание безработными) — позволит перейти от формального (в ряде случаев) поиска подходящей работы к индивидуальному взаимодействию, в том числе с учетом целей обращения граждан в ЦЗН и мотивации;
  • уточнение категорий граждан, которые не могут быть признаны безработными;
  • установление сроков, в которые должна быть направлена информация в ЦЗН гражданином, претендующим на признание безработным, о выборе вариантов подходящей работы, о дне и результатах проведения переговоров с работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы;
  • порядок перерегистрации безработных граждан и подбора работы между датами перерегистрации, с использованием единой цифровой платформы.

Добавим, что временный, упрощенный порядок регистрации безработных, который действует сейчас, продлят до конца 2021 года. Принято постановление Правительства по этому поводу.

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