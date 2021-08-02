Порядок регистрации безработных поменяют

Подавать заявление в ЦЗН, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, можно будет электронно. Правила, которые действовали временно в пандемию, сделают постоянными.

Проект нового порядка регистрации безработных опубликован на федеральном портале.

Проект разработан Минтрудом в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ с поправками в закон о занятости.

Новая редакция порядка регистрации безработных граждан предусматривают:

порядок подачи заявления в электронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», портала госуслуг (как федерального, так и регионального);

порядок подачи резюме в электронной форме с использованием единой цифровой платформы;

порядок обращения граждан в органы службы занятости путем личного посещения, а также случаи, когда личная явка гражданина является обязательной;

перечень документов и сведений, необходимых для регистрации безработных, включая перечень данных, которые ЦЗН запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия;

разделение потоков граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству (претендующих и не претендующих на признание безработными) — позволит перейти от формального (в ряде случаев) поиска подходящей работы к индивидуальному взаимодействию, в том числе с учетом целей обращения граждан в ЦЗН и мотивации;

уточнение категорий граждан, которые не могут быть признаны безработными;

установление сроков, в которые должна быть направлена информация в ЦЗН гражданином, претендующим на признание безработным, о выборе вариантов подходящей работы, о дне и результатах проведения переговоров с работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы;

порядок перерегистрации безработных граждан и подбора работы между датами перерегистрации, с использованием единой цифровой платформы.

Добавим, что временный, упрощенный порядок регистрации безработных, который действует сейчас, продлят до конца 2021 года. Принято постановление Правительства по этому поводу.