Путин подписал закон о единой цифровой платформе в сфере занятости

Владимир Путин подписал закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ о создании на базе портала «Работа в России» единой цифровой платформы для предоставления госуслуг в сфере занятости.

Люди, ищущие работу и работодатели смогут обращаться в службы занятости с использованием этой платформы, а также порталов государственных или муниципальных услуг. При этом очный прием в центрах занятости отменять не будут.

Этим же законом ужесточается квотирование рабочих мест для инвалидов — квота будет считаться выполненной только тогда, когда требуемое число людей с инвалидностью заключит трудовые договоры. Сейчас же достаточно просто создать соответствующие рабочие места.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, положения о квотировании рабочих мест — с 1 марта 2022 года.