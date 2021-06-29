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Путин подписал закон о единой цифровой платформе в сфере занятости

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Владимир Путин подписал закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ о создании на базе портала «Работа в России» единой цифровой платформы для предоставления госуслуг в сфере занятости.

Люди, ищущие работу и работодатели смогут обращаться в службы занятости с использованием этой платформы, а также порталов государственных или муниципальных услуг. При этом очный прием в центрах занятости отменять не будут.

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Этим же законом ужесточается квотирование рабочих мест для инвалидов — квота будет считаться выполненной только тогда, когда требуемое число людей с инвалидностью заключит трудовые договоры. Сейчас же достаточно просто создать соответствующие рабочие места.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, положения о квотировании рабочих мест — с 1 марта 2022 года.

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