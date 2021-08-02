Для поиска работы в ЦЗН надо будет направлять электронное резюме по утвержденной форме

При обращении в ЦЗН через портал «Работа в России» необязательно регистрироваться в качестве безработного. В заявлении надо указать, претендует ли гражданин на признание его безработным.

Можно просто искать работу, не претендуя на официальный статус безработного. Поиск подходящей работы осуществляется в субъекте РФ, в центр занятости населения которого подано заявление.

Проект новых правил регистрации безработных и ищущих работу разработан Минтрудом.

При направлении заявления гражданин должен одновременно направить резюме в форме электронного документа. В резюме указывается информация о себе, об уровне своей квалификации, стаже работы.

Форму резюме разработает Минтруд. Если резюме не поступит, то в приеме заявления будет отказано.

Подбор подходящей работы осуществляется с учетом: