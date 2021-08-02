Если в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 ошибочно указан НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020, ничего страшного. Уточненка не нужна

Компания 31 декабря 2020 года выплатила зарплату за декабрь. Срок перечисления НДФЛ — 11.01.2021. Этот НДФЛ был отражен в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года. Но это неправильно. Почему это неправильно и что теперь делать, разъяснила ФНС в письме от 21.05.2021 № БС-4-11/7029@.

Забегая вперед, скажем, что делать ничего не надо. Как говорится, что было, то прошло.

В разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 год подлежат отражению суммы удержанного НДФЛ за последние три месяца отчетного периода, то есть за январь — март 2021, независимо от срока их перечисления.

Сумма удержанного НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020, выплаченной 31.12.2020, не подлежит отражению в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года. Ее надо было отразить в 6-НДФЛ за 2020 год.

Но если фирма все-таки отразила этот НДФЛ в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года, это по своей сути не привело к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению.

В этой связи представление уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ за 2020 год и за 1 квартал 2021 года в данной ситуации не требуется.