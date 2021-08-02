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🔎 В Москве не будут поголовно проверять вакцинацию 60% работников

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Рубрика Общество. Люди. События
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Тотальных проверок соблюдения вакцинации 60% работников в Москве проводить не будут. С теми компаниями, что не отчитались о привитых будет работать Роспотребнадзор в индивидуальном порядке.

Об этом рассказал Собянин в интервью «РБК».

«Нет, мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей.

Подавляющее большинство предприятий выполнили все требования. В целом отрасли, обозначенные в приказе Роспотребнадзора, по вакцинации превысили 60%. Некоторые предприятия превысили 70–80%.

А с теми предприятиями, которые не отчитались, Роспотребнадзор будет работать в индивидуальном порядке».

Заодно он пояснил, насколько улучшило ситуацию с ковидом введение QR-кодов.

«Во-первых, на порядок больше стали вакцинироваться, а во-вторых, меньше контактировать. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в два раза».

Читайте также на «Клерке» о том, что школьников в столице на удаленку отправлять не планируют. По крайней мере, пока.

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