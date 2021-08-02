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Проведение онлайн-собраний акционеров хотят уточнить в профильном законе

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Рубрика Право
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Правила проведения онлайн-собраний акционеров хотят уточнить в профильном законе. В частности, эксперты просят дать постоянный доступ к информации на собрании тем акционерам, которые не присутствуют на нем очно. Сейчас в законе такой нормы нет.

Сами онлайн-собрания, которые теперь называются заседаниями, появились в ГК с 1 июля 2021 года.

С такой инициативой выступили в Минэкономразвития, пишет «Интерфакс».

При дистанционном участии в собрании потребуется обязательное соблюдение двух условий:

  • достоверная аутентификация участников,
  • возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
Теперь такие изменения готовят и в закон об АО. Проект закона, подготовленный в МЭР, уже внесен в правительство.

Проект разрешает проводить собрания онлайн, если это допускает устав АО. Компания должна будет предусмотреть возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте.

Акционеры, зарегистрированные в реестре, с 2024 года будут получать бюллетени на электронную почту, если предоставят свой адрес регистратору, — это установлено законодательно. Однако компания может записать в уставе и иной способ отправки этих документов.

«Сейчас по умолчанию у большинства акционеров нет в реестре сведений об их адресах электронной почты, все привыкли получать их по обычной почте. Поэтому прямо в законе в переходных положениях надо установить обязанность АО публиковать на лицевой странице своих сайтов уведомления о предстоящем переходе на такую рассылку по электронной почте, чтобы все такие акционеры шли к регистратору и сообщали адреса своей электронной почты», — считает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин.

Кроме того, эксперты озабочены необходимостью внести в закон нормы, позволяющие при дистанционном участии в собрании акционеру получать постоянный доступ к информации и сведениям, которые получают в ходе заседания присутствующие на нем физически люди. В тех случаях, когда часть акционеров участвует в собрании очно, а часть — онлайн. 

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