🎽 Со следующего года можно будет получить вычет по НДФЛ на фитнес

С 01.08.2021 в НК введен социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги.

Получать его можно будет с 2022 года за фактически произведенные расходы с 1 января 2022 года.

Напомним, 1 августа вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ.

Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК.

Гражданин также может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным.

При этом физкультурно-спортивная организация или ИП должны быть включены в соответствующие перечни.

Пока такого перечня нет.

Вычет можно заявить как в ИФНС по 3-НДФЛ, так и через работодателя.