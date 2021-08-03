Какими документами подтвердить расходы на покупку квартиры для вычета по НДФЛ: разъяснение ФНС

При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет на основании документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные расходы.
Причем статья 220 НК не содержит исчерпывающий перечень таких документов.
ФНС в письме № БС-19-11/215@ от 20.05.2021 разъяснила, какие документы годятся в этом случае.
Так, например, при расчетах между физлицами исполнение обязательств подтверждается распиской. Она подойдет и в том случае, когда квартира покупается с использованием счетов эскроу или аккредитивов.
Если есть расписка, то не надо дополнительно представлять иные платежные документов (текста аккредитива, выписки с лицевого счета).
Если квартира покупается за наличные у юрлица, то должен быть чек ККТ, квитанция или другой документ, подтверждающий получение денег.
Если расчет за квартиру с юрлицом идет в иной форме, то подтвердить расходы могут:
- банковские выписки;
- платежные поручения;
- квитанции к приходным кассовым ордерам;
- другие документы, которые составляются в соответствии с законом о бухучете.
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