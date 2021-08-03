Какими документами подтвердить расходы на покупку квартиры для вычета по НДФЛ: разъяснение ФНС

При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет на основании документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные расходы.

Причем статья 220 НК не содержит исчерпывающий перечень таких документов.

ФНС в письме № БС-19-11/215@ от 20.05.2021 разъяснила, какие документы годятся в этом случае.

Так, например, при расчетах между физлицами исполнение обязательств подтверждается распиской. Она подойдет и в том случае, когда квартира покупается с использованием счетов эскроу или аккредитивов.

Если есть расписка, то не надо дополнительно представлять иные платежные документов (текста аккредитива, выписки с лицевого счета).

Если квартира покупается за наличные у юрлица, то должен быть чек ККТ, квитанция или другой документ, подтверждающий получение денег.

Если расчет за квартиру с юрлицом идет в иной форме, то подтвердить расходы могут:

банковские выписки;

платежные поручения;

квитанции к приходным кассовым ордерам;

другие документы, которые составляются в соответствии с законом о бухучете.