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Какими документами подтвердить расходы на покупку квартиры для вычета по НДФЛ: разъяснение ФНС

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Рубрика Имущественный вычет
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При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет на основании документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные расходы.

Причем статья 220 НК не содержит исчерпывающий перечень таких документов.

ФНС в письме № БС-19-11/215@ от 20.05.2021 разъяснила, какие документы годятся в этом случае.

Так, например, при расчетах между физлицами исполнение обязательств подтверждается распиской. Она подойдет и в том случае, когда квартира покупается с использованием счетов эскроу или аккредитивов.

Если есть расписка, то не надо дополнительно представлять иные платежные документов (текста аккредитива, выписки с лицевого счета).

Если квартира покупается за наличные у юрлица, то должен быть чек ККТ, квитанция или другой документ, подтверждающий получение денег.

Если расчет за квартиру с юрлицом идет в иной форме, то подтвердить расходы могут:

  • банковские выписки;
  • платежные поручения;
  • квитанции к приходным кассовым ордерам;
  • другие документы, которые составляются в соответствии с законом о бухучете.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

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