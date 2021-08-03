11–12 тыс. руб. в расчете на человека — это не так уж много. Кудрин рассказал о борьбе с бедностью

Для снижения бедности в два раза потребуется несколько сот миллиардов рублей. Бороться с ней будут при помощи адресных выплат, с учетом того, какое имущество есть у людей. А еще 11-12 тыс. руб. на человека в месяц — это не так уж много.

Об этом рассказал Алексей Кудрин в интервью «РБК».

Он назвал цифры по бедности населения:

«В прошлом году бедность составила 12,1%, или более 17 млн человек. Большая часть — это семьи с детьми».

И обозначил путь, который выбрало государство по борьбе с бедностью:

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам».

Заодно он назвал суммы, которые помогли бы сократить бедность в два раза:

«Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза».

Само собой, если есть «лишнее» имущество в виде второй квартиры, машины и т. д. — выплаты не будет, об этом чиновник тоже напомнил:

«С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина („имущественная обеспеченность“), то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей».

На вопрос корреспондента, справедливо ли, что правительство выбрало в качестве ориентира для бедности доход ниже прожиточного минимума, Кудрин ответил:

«Это справедливое замечание. Более того, у Счетной палаты есть отчет о разных подходах к анализу бедности. Но мы не возражаем против модели, принятой в правительстве, потому что это понятный социально-политический критерий — доля населения с доходом ниже прожиточного минимума».

И заодно заметил, что полностью проблемы бежности это не решает:

«Конечно, это не полностью решает проблему бедности, поскольку 11–12 тыс. руб. в расчете на человека — это не так уж много».

Действительно, «не так уж много». Скорее, очень мало.