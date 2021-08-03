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Большинство людей намерены работать на пенсии

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Рубрика Пенсии
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Только 30 % россиян при достижении пенсионного возраста намерены уйти на заслуженный отдых.

Данные опроса приводит сервис hh.ru и финтех-компания «Деньги Вперед».

Когда россияне собираются уходить на отдых:

  • 30% — когда достигнут пенсионного возраста;
  • 19% — не собираются ждать и уйдут раньше;
  • 6% — планируют работать до 70–75 лет;
  • 42% — будут работать, пока здоровье позволит.

Отметим, что вариант «работать, пока позволяет здоровье» в основном выбирали молодые люди (до 34 лет).

Россиян также спросили о том, как они копят на пенсию. Результаты опроса такие:

  • 17% — имеют накопительный счет или депозит;
  • 14% — инвестируют в ценные бумаги;
  • 13% — вкладывают в недвижимость;
  • 10% — пользуются негосударственным пенсионным фондом;
  • 9% — копят валюту;
  • 1% — используют полисы страхования жизни.

Размышляя о жизни на пенсии в будущем, люди так себе ее представляют:

  • 26% — сильное сокращение доходов и урезание расходов;
  • 20% — жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать;
  • 17% — жить на средства от сдачи недвижимости;
  • 3% — собираются жить на содержании у детей.

Источник — «РБК».

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