Большинство людей намерены работать на пенсии

Только 30 % россиян при достижении пенсионного возраста намерены уйти на заслуженный отдых.
Данные опроса приводит сервис hh.ru и финтех-компания «Деньги Вперед».
Когда россияне собираются уходить на отдых:
- 30% — когда достигнут пенсионного возраста;
- 19% — не собираются ждать и уйдут раньше;
- 6% — планируют работать до 70–75 лет;
- 42% — будут работать, пока здоровье позволит.
Отметим, что вариант «работать, пока позволяет здоровье» в основном выбирали молодые люди (до 34 лет).
Россиян также спросили о том, как они копят на пенсию. Результаты опроса такие:
- 17% — имеют накопительный счет или депозит;
- 14% — инвестируют в ценные бумаги;
- 13% — вкладывают в недвижимость;
- 10% — пользуются негосударственным пенсионным фондом;
- 9% — копят валюту;
- 1% — используют полисы страхования жизни.
Размышляя о жизни на пенсии в будущем, люди так себе ее представляют:
- 26% — сильное сокращение доходов и урезание расходов;
- 20% — жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать;
- 17% — жить на средства от сдачи недвижимости;
- 3% — собираются жить на содержании у детей.
Источник — «РБК».