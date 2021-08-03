Большинство людей намерены работать на пенсии

Только 30 % россиян при достижении пенсионного возраста намерены уйти на заслуженный отдых.

Данные опроса приводит сервис hh.ru и финтех-компания «Деньги Вперед».

Когда россияне собираются уходить на отдых:

30% — когда достигнут пенсионного возраста;

19% — не собираются ждать и уйдут раньше;

6% — планируют работать до 70–75 лет;

42% — будут работать, пока здоровье позволит.

Отметим, что вариант «работать, пока позволяет здоровье» в основном выбирали молодые люди (до 34 лет).

Россиян также спросили о том, как они копят на пенсию. Результаты опроса такие:

17% — имеют накопительный счет или депозит;

14% — инвестируют в ценные бумаги;

13% — вкладывают в недвижимость;

10% — пользуются негосударственным пенсионным фондом;

9% — копят валюту;

1% — используют полисы страхования жизни.

Размышляя о жизни на пенсии в будущем, люди так себе ее представляют:

26% — сильное сокращение доходов и урезание расходов;

20% — жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать;

17% — жить на средства от сдачи недвижимости;

3% — собираются жить на содержании у детей.

Источник — «РБК».