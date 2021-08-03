На «Клерке» появились выгодные тарифы на РКО от МТС-банка

На «Клерке» постоянно появляется что-то новое. Новые форматы публикаций, новые полезности и интересности для читателей, новые инструменты. А иногда у нас можно решать и свои рабочие вопросы. Например, открыть счет и выбрать удобный тариф для его обслуживания.
Теперь у нас можно подобрать выгодный тариф от МТС-банка по расчетно-кассовому обслуживанию. Как говорится, на любой вкус и цвет:
- Тариф «Проще простого». Обслуживание 0 ₽/мес.
- Тариф «Минимум». Обслуживание 450 ₽/мес.
- Тариф «Точный». Обслуживание 1450 ₽/мес.
- Тариф «Выгодный». Обслуживание 3450 ₽/мес.
- Тариф «Стабильный». Обслуживание 5450 ₽/мес.
Заходите и выбирайте прямо у нас на портале. Тарифы для всех пользователей «Клерка», без каких-либо ограничений.