Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На «Клерке» появились выгодные тарифы на РКО от МТС-банка

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

На «Клерке» постоянно появляется что-то новое. Новые форматы публикаций, новые полезности и интересности для читателей, новые инструменты. А иногда у нас можно решать и свои рабочие вопросы. Например, открыть счет и выбрать удобный тариф для его обслуживания.

Теперь у нас можно подобрать выгодный тариф от МТС-банка по расчетно-кассовому обслуживанию. Как говорится, на любой вкус и цвет:

  • Тариф «Проще простого». Обслуживание 0 ₽/мес.
  • Тариф «Минимум». Обслуживание 450 ₽/мес.
  • Тариф «Точный». Обслуживание 1450 ₽/мес.
  • Тариф «Выгодный». Обслуживание 3450 ₽/мес.
  • Тариф «Стабильный». Обслуживание 5450 ₽/мес.

Заходите и выбирайте прямо у нас на портале. Тарифы для всех пользователей «Клерка», без каких-либо ограничений.

Подборка полезных мероприятий

Разместить