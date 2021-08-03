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👉 Мнение большинства: продуктом труда бухгалтера является сохранность активов компании

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Рубрика Бухгалтеры
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28% ответили, что продуктом труда бухгалтера является сохранность активов компании. Но никто не считает, что деловая репутация.

Опрос проводился на «Клерке»

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Большинство ответили, что продукт труда бухгалтера – это сохранность активов компании.

На втором месте (19% опрошенных) – стратегическая помощь в бизнесе.

Но никто не ответил, что предметом труда бухгалтера является деловая репутация.

Хотя кто-то решил представить и свои ответы:

  • «Продуктом труда наёмного работника является его зарплата».
  • «Включим логику. Бухгалтер — это специалист, который занимается бухгалтерским учетом. Он собирает, регистрирует, систематизирует и обобщает информацию, которая является объектом бухучета. Значит продуктом труда бухгалтера является, эта самая, уже собранная, зарегистрированная, систематизированная и обобщенная информация».
  • «Продуктом труда бухгалтера является отчетность, которую он составляет».
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