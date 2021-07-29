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Кадровики спрашивают: что является продуктом труда? Отвечают бухгалтеры

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Рубрика Бухгалтеры
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Часто, когда устраиваешься на работу, кадровики могут задавать странные вопросы. Один из которых — что является продуктом труда работы. Ну, например, бухгалтера. Что ему ответить? Деловая репутация? Отчеты? Или же финансовая безопасность компании?

Интересно, а как считаете вы? Выбрали наиболее интересные ответы.

Вот такой вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера»:

«Новый тренд в кадрах. Теперь всех эйчаров выдрессировали на умение задать вопрос:  "что является продуктом вашего труда?"

И когда ответ не соответствует шаблону, то сразу видишь растерянность в глазах кадровика.

Ну что коллеги? Что является продуктом нашего труда, кто во что горазд?».

Эйчар (HR) или кадровик. Он занимается подбором кадров, мотивацией сотрудников, кадровым делопроизводством, а также участвует в организационных мероприятиях и развивают корпоративную культуру.

Одни подошли с полной ответственностью к ответу на данный вопрос. Например, предметом труда бухгалтера может являться сохранность активов компании:

«Задача — учет активов и обязательств, следовательно, сам продукт — сохранность этих активов, анализ расходов и эффективности деятельности фирмы. Расчет налогов и прочих обязательств. Проверка соответствия законности хозяйственной деятельности на соответствие УК, НК, ТК и тд».

Или деловая репутация:

«Прежде всего, деловая репутация».

Другие ответили — система учета на предприятии:

«Система учета и отчетности в части бухгалтерского и налогового учета. Отсутствие претензий государства в связи с не сданной отчетностью. Подготовка для руководства расчетов, связанных с уплатой налогов».

Но были и более своеобразные ответы, которые запутают любого кадровика:

«А вообще, продуктом труда бухгалтера является информация. Бухгалтер регистрирует факты финансово-хозяйственной деятельности, предварительно проводя экспертизу на предмет соответствия этих фактов налоговому, гражданскому, трудовому, в некоторых случаях уголовному законодательству. Структурирует должным образом эти факты.

Затем, после глубокого анализа всего массива полученных за определенный период (месяц, квартал, год) данных, выдает искомый продукт — информацию для внутренних (принятие управленческих решений) и внешних (фискальные органы, статистика, в некоторых случаях прокуратура, и прочая и прочая) пользователей».

Другие же ответили просто. Предмет труда бухгалтера — работа всей компании:

«Существование вашей фирмы с высокоинтеллектуальными эйчарами. Хороший главбух продукт делает — есть фирма. А если делает г...но , а не продукт. То и фирмы нет. Вот и все».

А у кого-то, наверное, наболевший вопрос с новым форматом СЗВ-ТД:

«СЗВ-ТД с ОКЗ :-)».

Но были и те, кто ответил, хоть и правильно, но весело:

  • «Директор живёт дома, а не в тюрьме».
  • «Дёргается глаза и волосы седые у меня, а не у директора».
 

«Защита пятой точки директора и акционеров (ну, и компании тоже) от посягательств со стороны контролирующих органов!».
 

А вот один комментатор поделился личным опытом. Оказывается, ему уже задавали такой вопрос:

«Финансовая безопасность предприятия — сказала я, важно надув щеки. Это вас кто научил? — переспросила эйчар. Не поверила в мощь моего придумывательного аппарата. А я сразу почуяла, что ответ „баланс с декларациями“ неверный».

Но может у кого-то есть свои соображения на счет предмета труда бухгалтера? Пишите в комментариях. И не забывайте потыкать опрос.

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