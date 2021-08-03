Утвердили правила ведения реестра соцориентиорванных НКО

Минэкономразвития назначили уполномоченным органом по ведению реестра социально ориентированных НКО. С 2022 года компании, которые передадут таким НКО имущество (и деньги) смогут его включить во внереализационные расходы и уменьшить налог на прибыль.

Принято постановление Правительства № 1290 от 30.07.2021.

Поясним, с 2022 года юрлица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество (включая денежные средства), могут включить его в состав внереализационных расходов при определении базы по налогу на прибыль.

При этом имущество должно быть передано некоммерческим организациям, вошедшим в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Постановлением определены критерии, по которым НКО будут вносить в реестр.

Реестр будет размещен на сайте Минэкономразвития.

Это постановление, как и норма НК о внереализационных расходах, вступит в силу с 2022 года.