До 16 августа надо сдать СЗВ-ТД по новой форме за кадровые мероприятия июля

С 1 августа форму СЗВ-ТД надо сдавать в ПФР только в новом формате. Иначе не примут.

Не позднее 16 августа 2021 года в ПФР должны быть представлены сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в июле 2021 года произошли кадровые мероприятия:

перевод на другую постоянную работу;

установление второй и последующей профессии или иной квалификации;

переименование организации;

запрет занимать должность;

и др.

Напомним, в случаях приема на работу и увольнения сведения необходимо представить не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

С 1 августа 2021 года прием СЗВ-ТД будет осуществляться только в новом формате: SZV-TD_2020-09-26.

1) Появился дополнительный раздел для внесения сведений о работодателе — правопредшественнике, правопреемником которого является отчитывающаяся организация. Этот раздел заполняется в том случае, если организации — правопреемнику необходимо уточнить сведения о трудовой деятельности, которые ранее представляла организация — правопредшественник.

2) Появилась новая графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». Для заполнения этой графы вводятся коды территориальных условий работы:

РКС — работа в районах Крайнего Севера;

МКС — работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

3) Изменились наименование и правила заполнения графы «Код выполняемой функции (при наличии)». С 1 августа графу 6 «Код выполняемой функции» нужно заполнять всем работодателям в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ) ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

4) Раздел «Отчетный период» исключен.