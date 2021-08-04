Новый код в СЗВ-ТД — это код занятия, а не должности

С 1 августа 2021 года применяется новый формат СЗВ-ТД. В обязательном порядке теперь заполняется графа «Код выполняемой функции».

Код берется из Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ), принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2020-ст.

Объектами классификации в ОКЗ являются занятия, уточняет ПФР.

Под занятием понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), приносящий заработок или доход.

Любое лицо может быть связано с определенным занятием посредством основной работы, выполняемой в настоящее время, второй работы, будущей работы или ранее выполнявшейся работы. К занятиям относится любой вид трудовой деятельности как требующей, так и не требующей специальной подготовки.

Для более точной классификации занятий и однозначного определения содержания группировок в ОКЗ приведены описания групп занятий, включающие характерные работы и обязанности для групп соответствующего уровня обобщения, а для групп с четырехзначным кодом — примеры занятий.

Таким образом, ОКЗ определяет не должности, а вид занятий.

В случае если занятие охватывает широкий круг трудовых функций, то его классификацию осуществляют с использованием принципа приоритетности.