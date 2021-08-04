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👉 При реорганизации компании в форме СЗВ-ТД указывается мероприятие «Перевод»

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Рубрика Отчетность в ПФР
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В ПФР пояснили, как заполнить СЗВ-ТД организациям, которые проходят процедуру изменения подведомственности (подчиненности) или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), изменения типа государственного или муниципального учреждения.

В случае перевода работника во вновь созданную организацию необходимо указать в отчетности следующие кадровые мероприятия:

1) страхователь по прежнему месту работы зарегистрированного лица представляет форму СЗВ-ТД с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД» с указанием организации, в которую перевелся работник;

2) новый страхователь представляет форму СЗВ-ТД с кодом мероприятия «ПЕРЕВОД», с указанием организации, из которой перевелся работник.

Одновременно вновь созданная организация должна отразить в форме СЗВ-ТД кадровое мероприятие «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», и в графе «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» указать информацию о форме реорганизации (например: «Общество 2» создано путем выделения из «Общества 1»).

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