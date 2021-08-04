Для определения права на детское пособие учитывается как доход, так и расход от ценных бумаг

При расчете среднедушевого дохода семьи в целях получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет учитываются, в том числе доходы от операций с ценными бумагами.

ФНС выпустила письмо № БС-3-11/5304@ от 29.07.2021, в котором пояснила, что доход, полученный физлицом по операциям с ценными бумагами, следует определять с учетом понесенных расходов .

Налоговики должны донести эту информацию до органов соцзащиты населения, которые назначают выплаты.

В документе сообщается, что порядок обложения НДФЛ доходов, полученных от операций с ценными бумагами, доходов в виде процентов по вкладам в банках, дивидендов, а также позиция ФНС по существу вопроса доведены до Минтруда письмом от 13.07.2021 № БС-4-11/9867@.

Напомним, аналогичную позицию относительно операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, ФНС высказывала ранее в письме № БС-3-11/4593@ от 25.06.2021.