Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Для определения права на детское пособие учитывается как доход, так и расход от ценных бумаг

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ценные бумаги
Версия для печати

При расчете среднедушевого дохода семьи в целях получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет учитываются, в том числе доходы от операций с ценными бумагами.

ФНС выпустила письмо № БС-3-11/5304@ от 29.07.2021, в котором пояснила, что доход, полученный физлицом по операциям с ценными бумагами, следует определять с учетом понесенных расходов.

Налоговики должны донести эту информацию до органов соцзащиты населения, которые назначают выплаты.

В документе сообщается, что порядок обложения НДФЛ доходов, полученных от операций с ценными бумагами, доходов в виде процентов по вкладам в банках, дивидендов, а также позиция ФНС по существу вопроса доведены до Минтруда письмом от 13.07.2021 № БС-4-11/9867@.

Напомним, аналогичную позицию относительно операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, ФНС высказывала ранее в письме № БС-3-11/4593@ от 25.06.2021.

Подборка полезных мероприятий

Разместить