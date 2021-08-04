Банкам предложили делать предрасчет кредита без паспорта

Потенциального заемщика просят предъявить паспорт и оформить заявку на получение кредита. Эта информация попадает в кредитную историю. Поэтому банкам предложили предварительно рассчитывать условия по кредиту со слов клиента.

С таким предложением выступила Международная конфедерация обществ потребителей после проведенного личного исследования.

Как отметили в конфедерации, они рассказывали историю, что хотят взять кредит в 10 банках, в том числе в Сбере и ВТБ.

Только в трех банкахпаспорт:

Россельхозбанке;

Почта Банке;

Совкомбанке.

Кредитный договорни один банк. А вот расчет все жесделали почти все, кроме Открытия.

При заполнении заявки на кредит, данная информация автоматически попадает в кредитную историю. Частые запросы могут снизить кредитный рейтинг.

Получается, что люди лишены права предварительно ознакомиться с договором и выбрать наиболее подходящее предложение:

«Такой подход лишает заемщика возможности сравнить достаточное количество предложений, поскольку одновременная подача заявок в разные банки приведет к понижению его кредитного рейтинга. И следующие организации могут предлагать ему займы на менее выгодных условиях», — отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Цитата по « Известиям ».

По словам Дмитрия Янина, конфедерация планирует направить в ЦБ предложение об обязанности банков полного информирования потенциального заемщика без составления заявки и предъявления паспорта.

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