Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Банкам предложили делать предрасчет кредита без паспорта

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати

Потенциального заемщика просят предъявить паспорт и оформить заявку на получение кредита. Эта информация попадает в кредитную историю. Поэтому банкам предложили предварительно рассчитывать условия по кредиту со слов клиента.

С таким предложением выступила Международная конфедерация обществ потребителей после проведенного личного исследования.

Как отметили в конфедерации, они рассказывали историю, что хотят взять кредит в 10 банках, в том числе в Сбере и ВТБ.

Только в трех банках не попросили предъявить паспорт:

  • Россельхозбанке;
  • Почта Банке;
  • Совкомбанке.
Кредитный договор не показал ни один банк. А вот расчет все же без заявки и паспорта сделали почти все, кроме Открытия.

При заполнении заявки на кредит, данная информация автоматически попадает в кредитную историю. Частые запросы могут снизить кредитный рейтинг.

Получается, что люди лишены права предварительно ознакомиться с договором и выбрать наиболее подходящее предложение:

«Такой подход лишает заемщика возможности сравнить достаточное количество предложений, поскольку одновременная подача заявок в разные банки приведет к понижению его кредитного рейтинга. И следующие организации могут предлагать ему займы на менее выгодных условиях», — отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Цитата по «Известиям».

По словам Дмитрия Янина, конфедерация планирует направить в ЦБ предложение об обязанности банков полного информирования потенциального заемщика без составления заявки и предъявления паспорта.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить