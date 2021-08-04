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С 2022 года можно будет зарегистрировать права на недвижимость через Госуслуги

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Рубрика Общество. Люди. События
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В 2022 году люди смогут зарегистрировать права на недвижимость или поставить ее на кадастровый учет через Госуслуги.

Об этом сообщил руководителем Росреестра Олег Скуфинский на встрече с Михаилом Мишустиным.

«Мы до конца года планируем разместить на едином портале госуслуг все виды выписок и в 2022 году обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учёта также через госуслуги», — отметил Скуфинский.

Глава Росреестра также отметил, что в Московской области уже реализуется пилотный проект регистрации сделок купли-продажи квартир за 24 часа. С мая месяца уже было зарегистрировано более 10 тыс. квартир. А к концу 2021 года такую регистрацию хотят распространить на все регионы.

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