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Уволенный в июле пенсионер получит проиндексированную пенсию в октябре

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Рубрика Пенсии
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Как известно, работающим пенсионерам пенсия не индексируется. У них индексация фиксируются в лицевом счете, но выплата пенсии осуществляется без ее учета.

Отметим, сто работающие пенсионеры уже сейчас могут посмотреть на своем ИЛС, какую пенсию они будут получать после увольнения.

В ПФР пояснили, как проходит процесс индексации после увольнения.

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с месяца увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца.

Так, если пенсионер уволился с работы в июле 2021 года, то в августе в ПФР поступит форма СЗВ-М от работодателя за июль с данными, что гражданин еще числится работающим.

В сентябре ПФР получит СЗВ-ТД за август, по которой в списке работающих человек уже не значится.

По закону решение о выплате принимается в следующем месяце после получения отчетности, в этот период в ПФР произведут обработку сведений и в октябре вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации.

В ноябре пенсионер получит пенсию уже в полном размере, а также доплату разницы между прежним и новым размером пенсии за август, сентябрь, октябрь.

Отметим, что обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения не нужно, увеличение пенсии происходит автоматически.

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