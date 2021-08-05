💵 Люди просят отменить НДФЛ за счет увеличения НДС

Из-за теневой занятости НДФЛ платят далеко не все работающие. Многие находятся вне правового поля и не платят налог с доходов. Например, проститутки, браконьеры и т.д.

На это обратил внимание инициативный гражданин, разметивший свою петицию на сайте РОИ.

Автор инициативы приводит такую статистику:

Из 75 млн. экономически активного населения 4,5 млн. нигде официально не работают. Причем 40 % из них работу даже не ищут, потому что у них на самом деле она есть, но находится вне налогооблагаемого поля.

Автор инициативы сетует, что неплательщики НДФЛ наравне со всеми пользуются благами цивилизации за счет других, честных, налогоплательщиков.

Поэтому предлагается такое решение: НДФЛ отменить, а НДС увеличить на 13 %.

Если не удается взимать налоги напрямую, то необходимо делать это косвенно, через НДС и экспортные пошлины, считает автор петиции.

Ведь работают легально не все граждане, а в магазины ходят все. Таким образом предлагается брать налог не с доходов, которые люди скрывают, а с расходов путем повышения ставки НДС.