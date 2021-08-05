С 25 августа при регистрации ИП или ООО нотариус сам подаст документы без дополнительной платы

Нотариусы с 25 августа при заверении заявлений на регистрацию ООО или ИП будут обязаны сами же подать их в налоговую без дополнительной платы в тот же день. Самим в инспекцию можно не ехать.

Подавать весь комплект документов нотариус будет в электронной форме с использованием своей ЭЦП. Если в создании компании участвуют несколько учредителей в разных местах — документы отправит тот нотариус, который подтвердил подлинность подписи последнего из них.

Как считают налоговики, такой способ подачи документов позволит снизить риск отказа в государственной регистрации по причине наличия формальных ошибок при самостоятельном заполнении форм заявлений.

Правда, иногда случаи отказа в регистрации именно из-за ошибки нотариуса все-таки бывают. Да и заявления на регистрацию (Р11001 или Р21001) нотариусам, как правило, приносят уже заполненные.

Большим удобством видится здесь тот факт, что нотариус не должен брать дополнительные деньги за то, что он будет подавать документы сам. То есть, не нужно самим ехать в инспекцию (хотя тут можно вообще обойтись без нотариуса), и не нужно лишнего за подачу платить.

Поправки были внесены в закон о госрегистрации и основы о нотариате Федеральным законом от 26.05.2021 № 143-ФЗ.