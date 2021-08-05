Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

С 25 августа при регистрации ИП или ООО нотариус сам подаст документы без дополнительной платы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Регистрация бизнеса
Версия для печати

Нотариусы с 25 августа при заверении заявлений на регистрацию ООО или ИП будут обязаны сами же подать их в налоговую без дополнительной платы в тот же день. Самим в инспекцию можно не ехать.

Подавать весь комплект документов нотариус будет в электронной форме с использованием своей ЭЦП. Если в создании компании участвуют несколько учредителей в разных местах — документы отправит тот нотариус, который подтвердил подлинность подписи последнего из них.

Как считают налоговики, такой способ подачи документов позволит снизить риск отказа в государственной регистрации по причине наличия формальных ошибок при самостоятельном заполнении форм заявлений.

Правда, иногда случаи отказа в регистрации именно из-за ошибки нотариуса все-таки бывают. Да и заявления на регистрацию (Р11001 или Р21001) нотариусам, как правило, приносят уже заполненные.

Большим удобством видится здесь тот факт, что нотариус не должен брать дополнительные деньги за то, что он будет подавать документы сам. То есть, не нужно самим ехать в инспекцию (хотя тут можно вообще обойтись без нотариуса), и не нужно лишнего за подачу платить.

Поправки были внесены в закон о госрегистрации и основы о нотариате Федеральным законом от 26.05.2021 № 143-ФЗ.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги». Со скидкой 73%.

Подборка полезных мероприятий

Разместить