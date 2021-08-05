Бизнес сможет без всяких последствий исправлять ошибки в статотчетах

Компаниям дадут возможность исправлять статистические отчеты, в которых были допущены ошибки. Росстат пришлет уведомление о неточности, а компании в ответ сделает исправления и пришлет письмо с обоснованием исправления.

Кроме того, исправлять можно будет и добровольно, если бухгалтер сам заметил ошибку.

Недостоверными будут считаться данные, которые респонденты не исправили после того, как получили «сигнал» из Росстата.

На федеральном портале опубликован проект, затрагивающий работу государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП) и официальный статистический учет.

Отметим, что возможность добровольного внесения уточнений есть и сейчас. Однако на практике она не может быть реализована в полной мере, так как любые первичные данные, содержащие ошибки, относятся к категории недостоверных.

Это оказывает негативное влияние на качество формируемой статистики, пишет «Парламентская газета».

Добавим, что с 2022 года вводится в эксплуатациюцифровая аналитическая платформа Росстата. Она станет единым хранилищем статистических данных. Планируется, что она позволит уйти от дублирования данных, снизить нагрузку на бизнес и повысить качество использования собираемой информации.

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