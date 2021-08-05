Где бухгалтеру лучше пройти повышение квалификации? Что посоветуете?

Повышение квалификации – это может быть личным желанием или требование руководства. А где лучше пройти такое обучение?
Мы думаем, что в «Клерке». Так как у нас постоянно проходят вебинары на различные темы, а также есть онлайн-курсы.
Список предстоящих вебинаров можно просмотреть тут.
В «Красном уголке бухгалтера» интересуются, где можно пройти повышение квалификации:
«Мелькало некоторое время назад обсуждение, где лучше всего повышать квалификацию бухгалтеру. Не найду теперь. Поделитесь, пожалуйста, кто где учился недавно (желательно удаленно), и насколько вам оказалось полезным?».
Советов немного, но все же. Кто-то посоветовал СТЭК:
«СТЭК».
Автор вопроса решил уточнить поподробнее:
- «Спасибо! А какие курсы брали у них? Кто из преподавателей понравился?».
- «Павлова Марина Александровна. Читает налогообложение».
А кто-то посоветовал другого преподавателя:
«СТЭК. Но давно уже было. Беру ещё иногда тематические лекции ) например, бухучет - в нко) у Эльвиры Митюковой».
Но были и те, кто посоветовал более углубленное образование в Международной ассоциации бухгалтеров:
«ACCA».
Один комментатор сказал, что обращается в КонсультантПлюс:
«Я в консультанте получаю часы».
А кто-то, хоть и не бухгалтер, но посоветовал посмотреть образовательно-консалтинговый проект Натальи Удаловой:
«Я не бухгалтер, но у Натальи Удаловой посмотрите».
Но стоит ли оно того. Нужен ли такой диплом сейчас - вот главный вопрос:
«Думаете стоит? Просто сейчас раздумываю, есть ли смысл? Обучение недешевое, даже удаленно. Экзаменационные центры в Москве. Плюс регистрационный взнос для студентов. Вопрос в том, что даст этот диплом, и даст ли?».