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Где бухгалтеру лучше пройти повышение квалификации? Что посоветуете?

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Повышение квалификации – это может быть личным желанием или требование руководства. А где лучше пройти такое обучение?

Мы думаем, что в «Клерке». Так как у нас постоянно проходят вебинары на различные темы, а также есть онлайн-курсы.

Список предстоящих вебинаров можно просмотреть тут.

В «Красном уголке бухгалтера» интересуются, где можно пройти повышение квалификации:

«Мелькало некоторое время назад обсуждение, где лучше всего повышать квалификацию бухгалтеру. Не найду теперь. Поделитесь, пожалуйста, кто где учился недавно (желательно удаленно), и насколько вам оказалось полезным?».

Советов немного, но все же. Кто-то посоветовал СТЭК:

 «СТЭК».

Автор вопроса решил уточнить поподробнее:

  • «Спасибо! А какие курсы брали у них? Кто из преподавателей понравился?».
  • «Павлова Марина Александровна. Читает налогообложение».

А кто-то посоветовал другого преподавателя:

«СТЭК. Но давно уже было. Беру ещё иногда тематические лекции ) например, бухучет - в нко) у Эльвиры Митюковой».

Но были и те, кто посоветовал более углубленное образование в Международной ассоциации бухгалтеров:

«ACCA».

Один комментатор сказал, что обращается в КонсультантПлюс:

«Я в консультанте получаю часы».

А кто-то, хоть и не бухгалтер, но посоветовал посмотреть образовательно-консалтинговый проект Натальи Удаловой:

«Я не бухгалтер, но у Натальи Удаловой посмотрите».

Но стоит ли оно того. Нужен ли такой диплом сейчас - вот главный вопрос:

«Думаете стоит? Просто сейчас раздумываю, есть ли смысл? Обучение недешевое, даже удаленно. Экзаменационные центры в Москве. Плюс регистрационный взнос для студентов. Вопрос в том, что даст этот диплом, и даст ли?».

Но про «Клерк» никто даже не написал. А мы, кстати, 23 июля получили образовательную лицензию. Подождите немного и сможете получать через нас дипломы и другие документы об образовании.

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