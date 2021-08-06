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В Госдуме подготовили запрос в кабмин по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам

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Рубрика Пенсии
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Вопреки нормам Конституции, пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Об этом говорится в проекте парламентского запроса на имя замглавы кабмина Татьяны Голиковой, составленном партией «Справедливая Россия».

Депутаты просят проинформировать их о мерах, которые разрабатывает и планирует принять правительство в отношении выплат работающим пенсионерам, а также о сроках принятия таких мер.

«Осуществление выплат сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии без учета индексации является нарушением положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ», — говорится в запросе.

Ранее Сергей Миронов обращался к президенту с просьбой дать поручение возобновить индексации пенсий работающим пенсионерам. Несмотря на поручения главы государства изучить данный вопрос, никаких решений на этот счет в правительстве пока не принято, отметили в «СР».

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