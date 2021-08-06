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Внесудебное банкротство могут разрешить должникам до 1 млн рублей

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Рубрика Банкротство
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В МЭР предложили расширить лимит по размеру долга для банкротства через МФЦ без рассмотрения в суде до 1 млн рублей.

Законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Все о внесудебном банкротстве — читать тут.

Сейчас упрощенное банкротство может пройти человек, у которого размер долга — от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Новый законопроект предлагает увеличить данный лимит до 1 млн рублей.

Лимит будет делиться в зависимости от вида обязательств человека:

  • от 50 тыс. до 500 тыс. рублей — алименты, кредиты и иные долги;
  • от 50 тыс. до 500 тыс. рублей — задолженность перед бюджетом.

Также предлагают разрешить составлять перечень долгов по налогам и сборам напрямую через налоговую. То есть потенциальному банкроту не надо будет делать такой список самому..

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