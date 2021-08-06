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Безработных переобучают в вузах на SMM-специалистов и фитнес-тренеров

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Рубрика Общество. Люди. События
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На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность.

Переподготовка безработных длится от 1 до 3 месяцев.

«Желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн-формате, а практические занятия — в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. После окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве», — прокомментировал замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в ИТ. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и сторимейкеров.

Наибольшей популярностью пользуется программа «Таргетолог и SMM-специалист». На неё подано более 6,7 тыс. заявок. В основном это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, и женщины с детьми дошкольного возраста. При этом потребность в таких специалистах высокая.

Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли:

  • фитнес-тренер (более 5,4 тыс. заявок);
  • специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах (более 5,4 тыс. заявок);
  • кадровое администрирование (более 4,6 тыс. заявок);
  • графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции (около 3,6 тыс. заявок).
Пройти бесплатное переобучение могут:

  • люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;
  • люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками.
Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить специальную форму.

Присоединиться к проекту также могут работодатели, которые планируют переобучение своих сотрудников или набирают штат под новые задачи. «Содействие занятости» предлагает несколько форматов участия для корпоративных партнеров:

  • совместная разработка образовательных программ под задачи заказчика;
  • полная подготовка необходимых заказчику специалистов;
  • направление ищущих работу граждан к конкретному работодателю.
Для участия в программе им также необходимо заполнить соответствующую форму.

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