Безработных переобучают в вузах на SMM-специалистов и фитнес-тренеров

На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность.

Переподготовка безработных длится от 1 до 3 месяцев.

«Желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн-формате, а практические занятия — в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. После окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве», — прокомментировал замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в ИТ. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и сторимейкеров.

Наибольшей популярностью пользуется программа. На неё подано более 6,7 тыс. заявок. В основном это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, и женщины с детьми дошкольного возраста. При этом потребность в таких специалистах высокая.

Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли:

фитнес-тренер (более 5,4 тыс. заявок);

специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах (более 5,4 тыс. заявок);

кадровое администрирование (более 4,6 тыс. заявок);

графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции (около 3,6 тыс. заявок).

Пройтимогут:

люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;

люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить специальную форму

Присоединиться к проекту также могут работодатели, которые планируют переобучение своих сотрудников или набирают штат под новые задачи. «Содействие занятости» предлагает несколько форматов участия для корпоративных партнеров:

совместная разработка образовательных программ под задачи заказчика;

полная подготовка необходимых заказчику специалистов;

направление ищущих работу граждан к конкретному работодателю.