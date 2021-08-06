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Средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года

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Рубрика Ипотека
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Аналитики прогнозируют повышение средней ставки по ипотеке с 7 до 9% к концу этого года, если ЦБ поднимет ключевую ставку до 7%.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2, входит в Группу ВТБ).

«Если ключевая ставка (Банка России) к концу 2021 года увеличится до 7% и выше, то средняя ставка по ипотеке на рынке может вырасти с текущих 7% до 9% или даже выше. Дополнительным фактором может стать ужесточение требований по резервированию ипотеки с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке», — отмечают эксперты.

Из-за того, что ЦБ уже несколько раз в этом году повышал ключевую ставку (сейчас она 6,5%), эксперты ждут до конца года, что она вырастет до 7%.

«Несмотря на то, что первый сигнал о повышении ключевой ставки банки получили еще в марте, средние ставки по ипотеке в первом полугодии удерживались на уровне 7,2-7,3% и даже снижались. В июне рынок установил рекордно низкую средневзвешенную ставку на уровне 7,07%, хотя к этому времени ключевая ставка ЦБ уже выросла с 4,25% до 5,5%. Ключевым фактором стали „пиковые“ выдачи в рамках госпрограммы, которая была серьезно ограничена для крупнейших регионов с 1 июля», — отмечают эксперты.

В июле, по сравнению с июнем, число сделок на первичном рынке недвижимости с привлечением ипотеки сократилось на 30%. А на вторичном — ипотека по-прежнему остается востребованной. При ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ банки будут повышать ставки по ипотеке. С начала июля она выросла, в среднем, на 0,4%.

«Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям. По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время, а значит прямо сейчас еще есть шанс взять ипотеку максимально выгодно», — комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

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