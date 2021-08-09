Бухгалтеры будут заполнять путевые листы в электронном виде

Минтранс планирует перевести все путевые листы в электронный вид. Это ускорит процесс перевозки пассажиров и доставки грузов, а также поможет выявить незарегистрированных перевозчиков.

Об этом сказал министр транспорта Виталий Савельев на совещание Владимира Путина с правительством.

До конца 2021 года Министерство транспорта планирует направить в Госдуму законопроект о переводе путевых листов в электронный вид.

Нововведение коснется как перевозки пассажиров, так и доставки товаров.

Таким образом в электронный формат будут переведено более 2 млрд путевых листов.

«За счёт этого [электронных путевых листов] средняя коммерческая скорость движения товаров к 2024 году вырастет вдвое — с 300 до 600 километров в сутки. При этом процесс цифровизации охватит более 7 млн активных участников перевозочного процесса − перевозчиков, водителей, грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов», — отметил Савельев.

По словам министра, электронный документооборот позволит вывести «из „серой“ зоны недобросовестных участников рынка», а также увеличить налоговые поступления в бюджет.