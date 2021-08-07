Путин анонсировал повышение налога на добычу ископаемых с 2022 года

Налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли будет повышен с 2022 года, сообщил Владимир Путин.

«Со следующего года — с 1 января, по-моему — будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности», — привел его слова «Интерфакс». Президент отметил, что правительство наметило «целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны».

Глава государства считает, что «ничего здесь избыточно административного нет», и это должно положительно повлиять на экономику и даже оказывает позитивный эффект уже сейчас.

В июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.