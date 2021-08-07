Суд приговорил Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условного срока

Мещанский районный суд приговорил американского инвестора, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условно, передает РИА Новости.

Другим фигурантам дела Baring Vostok также назначены условные сроки: партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян получили по 4,5 года, директор по инвестициям Иван Зюзин — пять лет, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев — 3,5 года, бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров — по 4 года. Ранее, 5 августа, суд признал Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Восточный».

Мещанский суд Москвы прекратил производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленному к фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемым в растрате.

Майкл Калви назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

"На фоне большинства таких дел условный срок - это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, - это возмутительно", - заявил Калви журналистам после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы приговором, вынесенным по делу Baring Vostok, кроме того, они считают, что данное решение может нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, следует из совместного заявления организаций.