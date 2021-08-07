Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Суд приговорил Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условного срока

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УК РФ
Версия для печати
Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Мещанский районный суд приговорил американского инвестора, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условно, передает РИА Новости.

Другим фигурантам дела Baring Vostok также назначены условные сроки: партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян получили по 4,5 года, директор по инвестициям Иван Зюзин — пять лет, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев — 3,5 года, бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров — по 4 года. Ранее, 5 августа, суд признал Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Восточный».

Мещанский суд Москвы прекратил производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленному к фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемым в растрате.

Майкл Калви назвал возмутительным приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

"На фоне большинства таких дел условный срок - это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, - это возмутительно", - заявил Калви журналистам после оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата (CCI France Russie) и Советники по Внешней Торговле Франции (CCE) разочарованы приговором, вынесенным по делу Baring Vostok, кроме того, они считают, что данное решение может нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, следует из совместного заявления организаций.

Подборка полезных мероприятий

Разместить