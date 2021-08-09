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Водителей такси планируют отслеживать по биометрии

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Рубрика Свой бизнес
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Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга с 2022 года.

Документ был опубликован на федеральном портале правовой информации.

Собирать и обрабатывать биометрические данные планируют для:

  • идентификации водителей легкового такси;
  • идентификации водителей каршеринга;
  • прохода на территорию организаций, организаций финансового рынка с помощью системы контроля и управления доступом;
  • участия в собрании участников гражданско-правового сообщества.
Для чего это нужно — не уточняется.

По предположению Газеты.ru, идентификация по биометрии может использоваться для выявления услучаев незаконной перевозки пассажиров или сдачи автомобиля:

«Стоит отметить, что аккаунты таксистов, равно как и пользователей каршеринга, продаются на „черном рынке“ в интернете. Водителям такси незаконная услуга может быть нужна, чтобы продолжить работу в случае блокировки своего аккаунта в агрегаторах — например, за нарушение правил или плохое состояние автомобиля.

Также известны случаи, когда на одной арендованной у таксопарка машине работают несколько человек, получающие заказы по одному аккаунту и желающие таким образом увеличить свой доход. В каршеринге же купленные в даркнете аккаунты позволяют воспользоваться автомобилем тем, кто не может пройти регистрацию официально — в частности, из-за отсутствия водительских прав. Можно предположить, что с введением биометрии для идентификации такие схемы уйдут в прошлое».

Цитата по Газета.ru.

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