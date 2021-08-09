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Нужны клиенты «Калуги-Астрала». Ждем ваших отзывов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерские программы
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Ребята, нужны ваши комментарии про продукты, которые выпускают наши блогеры. Мы уверены, что живые отзывы клерков — это бесценно.

Сегодня ждем тех, кто пользуется «Калуга-Астрал». Рассказывайте. Задавайте вопросы. Мы лично передадим ваши отзывы в «Калугу».

Нам очень важно, чтобы вы рассказали нам о том, как вообще вам этот сервис. Может, чего-то не хватает, что-то нужно исправить. Есть ли жалобы. Или, наоборот, все отлично. Вам обязательно ответят представители компании.

Потом обязательно сделаем обзор про «Калугу», основываясь на ваших отзывах.

Ну что, го комментить.

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