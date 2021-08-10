Власти хотят дальше расширять маркировку товаров

Похоже, маркировка товаров будет продолжаться и дальше. В Минпромторге хотят ее ввести в том числе в пищевой, автомобильной, авиационной отрасли, радиоэлектронике, фармацевтической, медицинской и легкой промышленности.

«При принятии решений о маркировке товарных групп Минпромторг и правительство России ориентируются в первую очередь на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции. Она была утверждена буквально в прошлом году до 2025 года, в ней определены основные, приоритетные отрасли для наблюдения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Среди этих отраслей — пищевая, автомобильная, авиационная отрасли, радиоэлектроника, фармацевтическая, медицинская и легкая промышленность. Все эти перечни мы прорабатываем», — отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что введению обязательной маркировки всегда предшествует эксперимент. При этом зачастую

«Сложилась такая практика, что этот перечень расширяется, как по предложению федеральных органов исполнительной власти, так и по предложению бизнеса. В последние товарные группы, которые у нас либо уже пилотируются, либо по которым готовятся документы о включении в пилот, — БАДы, антисептики, медицинские изделия, — эти все категории товаров были предложены самим бизнесом», — заключается в сообщении.