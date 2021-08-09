ФНС может допрашивать свидетелей в даже период действия антикоронавирусных ограничений ФНС

Проведение допросов свидетелей в период действия антикоронавирусных ограничений ФНС на проведение мероприятий налогового контроля само по себе не нарушает прав налогоплательщика

В 2020 году налоговый орган провел выездную проверку, в ходе которой провел допросы нескольких свидетелей с оформлением соответствующих протоколов. При этом с учетом «антикоронавирусного» Постановления Правительства РФ № от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» проведение спорной проверки в это время было приостановлено.

По мнению налогоплательщика, проведение допросов в этот период являлось незаконным. Положения приказа ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181 предусматривали запрет на проведение мероприятий налогового контроля в форме допросов, в связи с чем допросы свидетелей, полученные в период действия запрета на проведение допросов, являются недопустимыми доказательствами.

Суд не согласился с данным аргументом налогоплательщика и рассмотрел спор в пользу налогового органа, исходя из следующего.

Проходите онлайн наш курс по защите при налоговых проверках и получайте по итогам обучения сертификат ИПБ о повышении профессионального уровня в объеме 20 часов.

Во-первых, допросы проводились в период приостановления выездной проверки. По смыслу п.9 ст. 89 НК в период приостановления выездной налоговой проверки не допускается получение объяснений налогоплательщика и допрос его сотрудников. В то же время налоговый орган не лишен права осуществлять действия вне территории (помещения) налогоплательщика, если они не связаны с истребованием у налогоплательщика документов.

Материалами дела подтверждается, что допрошенные лица не являются сотрудниками налогоплательщика. Допросы указанных лиц осуществлялись в помещении налогового органа с применением средств индивидуальной защиты как со стороны свидетелей, так и со стороны сотрудников налогового органа.

Что касается ссылки налогоплательщика на приказ ФНС от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181, то действительно этим актом территориальным налоговым органам временно, до особого распоряжения, было приказано исключить проведение мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками (их сотрудниками, представителями), свидетелями, иными лицами.

Однако действие данного приказа было направлено лишь на обеспечение благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при осуществлении деятельности налоговых органов в период распространения коронавирусной инфекции. Несоблюдение требований названного приказа, направленных на ограничение и распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников налоговых органов, не является достаточным основанием для признания незаконными действий должностных лиц по проведению допросов свидетелей в период действия указанных мер, а также не свидетельствуют о недопустимости доказательств, поскольку данные меры были направлены на минимизацию рисков возникновения и распространения инфекции и каким-либо образом прав налогоплательщика, предусмотренных НК РФ, не нарушили.

(постановление 8 ААС от 20.07.2021 по делу № А70-1658/2021

ООО "АТК "Цезарь")