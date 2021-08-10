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Покупателям стоит тщательно проверять чеки на неправильную цену или лишние товары

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Рубрика Кассовые операции
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При покупке кассиры могут пробить товар по другой цене или в двойном экземпляре. Поэтому надо проверять чеки, советуют в Роскачестве

Такой совет дал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев в интервью «Прайму».

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — отметил Тарачев.

Цитата по «Прайму».

При обнаружении такой ошибки в чеке, надо попросить продавца исключить лишний товар или исправить цену товара в чеке. При отказе — вызвать директора магазина или администратора.

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Продавцу или старшему по магазину можно напомнить, что пробивка лишних товаров в чеке или указание не той цены — это обман потребителя. Компанию могут привлечь к ответственности по ст. 14.7 КоАП.

Виновных оштрафуют на сумму:

  • от 3 до 5 тыс. рублей — граждан;
  • от 10 до 30 тыс. рублей — должностных лиц;
  • от 20 до 50 тыс. рублей — юридическое лицо.

Если директор магазина или администратор также отказываются корректировать чек и возвращать деньги, то надо обращаться с заявлением в местное Управление Роспотребнадзора.

Причем отказ лучше получить в письменном виде.

В заявлении указывается наименование юрлица или ФИО ИП. К заявлению прилагается:

  • отказ от исправления ошибки и от возврата денег;
  • фото ценника товара или количество купленных товаров;
  • копия чека.

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