Покупателям стоит тщательно проверять чеки на неправильную цену или лишние товары

При покупке кассиры могут пробить товар по другой цене или в двойном экземпляре. Поэтому надо проверять чеки, советуют в Роскачестве

Такой совет дал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев в интервью «Прайму».

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — отметил Тарачев.

Цитата по «Прайму».

При обнаружении такой ошибки в чеке, надо попросить продавца исключить лишний товар или исправить цену товара в чеке. При отказе — вызвать директора магазина или администратора.

Продавцу или старшему по магазину можно напомнить, что пробивка лишних товаров в чеке или указание не той цены — это обман потребителя. Компанию могут привлечь к ответственности по ст. 14.7 КоАП.

Виновных оштрафуют на сумму:

от 3 до 5 тыс . рублей — граждан;

. рублей — граждан; от 10 до 30 тыс . рублей — должностных лиц;

. рублей — должностных лиц; от 20 до 50 тыс. рублей — юридическое лицо.

Если директор магазина или администратор также отказываются корректировать чек и возвращать деньги, то надо обращаться с заявлением в местное Управление Роспотребнадзора.

Причем отказ лучше получить в письменном виде.

В заявлении указывается наименование юрлица или ФИО ИП. К заявлению прилагается: