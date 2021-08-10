Уход за ребенком включается в стаж для пенсии, но только не для досрочной

Пенсионные баллы могут формироваться как за страховые, так и за нестраховые периоды, к которым, в том числе, относится период ухода за ребенком.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности.

То есть пенсионные баллы начисляются не более чем за 4 детей.

Также в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком-инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии. За эти периоды начисляются пенсионные баллы.

За один календарный год установлены следующие баллы:

1,8 балла — период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;

1,8 балла — период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет;

3,6 балла — период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет;

5,4 балла — период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Пенсионные баллы будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях.

Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него будет право выбора, какие пенсионные баллы использовать при расчете пенсии: или за работу, или за нестраховой период.

ПФР учитывает тот период, за который баллы начисляются в более высоком размере.

Гражданин, обратившийся за установлением пенсии, может указать в заявлении выбранный им для учета в страховой стаж период.

При этом периоды ухода за ребенком засчитываются в стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы.

Важно! Нестраховые периоды (уход за детьми до 1,5 лет и т.д.) в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за длительный стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин), не засчитываются.