Следите за датами патента, чтобы случайно не оказаться на ОСНО

ИП-парикмахер думала, что оформила патент до конца 2020 года, но оказалось, что его действие заканчивается 11 декабря.

Таким образом доход, полученный за дни с 12 по 31 декабря 2020, облагается по общей системе налогообложения, так как уведомления о переходе на УСН ранее ИП не подавала.

Такой историей поделилась участница нашего форума.

Когда ИП поняла, что ошиблась с датами, она сдала нулевую декларацию по НДС. Но не тут-то было... Налоговики потребовали сдать уточненку, задекларировав там доход, который поступал безналом по эквайрингу.

Обсуждение этой ситуации происходит в теме форума «ИП на ОСНО».

Автор темы надеется оформить задним числом освобождение от НДС по статье 145 НК. Но как отмечают участники обсуждения, такой маневр можно проделать только через суд, так как добровольно налоговики на это не пойдут.

Будьте внимательны при оформлении патента!