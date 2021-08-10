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НДФЛ по ставке 15 % с высоких доходов – это 70 миллиардов в год на лечение детей

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Поступления в бюджет от НДФЛ по ставке 15 % уже составили 29 млрд. рублей.

К концу года ФНС рассчитывает собрать 70 млрд. рублей от повышенного НДФЛ на сверхдоходы.

Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на сегодняшней встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Напомним, эти деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.

Всего за полгода в консолидированный бюджет поступило налогов и сборов на 12,8 трлн рублей. Это на 2,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Без учета нефтегазовых доходов рост составил 27 %, без учета инфляции — 14 %.

Егоров подчеркнул, что поступления выросли и в сравнении с 2019 годом — на 1,7 трлн рублей, или 15 %.

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