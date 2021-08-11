Бухгалтеры будут сдавать отчет о прослеживаемости по новой форме

Наконец-то официально утвердили формы документов, применяемых в связи с системой прослеживаемости товаров.

Опубликован приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@ «Об утверждении форм, форматов, порядков заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости».

Напомним, систему прослеживаемости внедрили в июле, но до сих пор не был принят нормативный акт с формами необходимых бланков.

ФНС выпустила письмо от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@, в котором приводятся рекомендованные бланки (за неимением официально утвержденных).

Теперь с 10 сентября будут применяться бланки из вышеназванного приказа.

Речь идет о следующих формах:

уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на территорию другого государства — члена ЕАЭС;

уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства — члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.

отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Отметим, что юрлица и ИП обязаны подавать в ИФНС отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. Плательщики НДС указывают их в декларации НДС, а неплательщики — в специальном отчете.

В перечень импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, в частности, вошли холодильники, стиральные машины, детские коляски, мониторы и т.д. Полный список тут.