✅Какие банки будут возвращать бизнесу комиссии за переводы в СБП: перечень

Опубликован перечень банков для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей. В него вошли 53 кредитных организации.

Список банков можно скачать тут.

Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации, уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Напомним, недавно вышло постановление Правительства с правилами такого возмещения.

Компенсация будет зачисляться в беззаявительном порядке на счета клиентов — субъектов МСП. Максимальный срок для получения субсидии компанией МСП — 32 рабочих дня, то есть примерно 1,5 месяца.

На эти цели из федерального бюджета выделено 500 млн рублей.

Отметим, что по данным МЭР системой быстрых платежей пользуется 89 тыс. субъектов МСП, к системе подключены 208 банков, 59 из которых предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП.