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Обеспечительный платеж от арендатора идет в лимит дохода для ПСН датой его зачета в счет аренды

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Рубрика ПСН
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Сам по себе обеспечительный платеж по договору аренды — это еще не доход арендодателя. При расчете дохода по ПСН в целях определения лимита он учитывается только тогда, когда будет зачтен в счет долга по аренде.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.07.2021 № 03-11-11/60066.

Напомним, если доход превышает 60 млн. руб. в год, ИП слетает с ПСН.

Обеспечительным платежом обеспечивается обязательство, которое возникнет в будущем.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения этого обязательства.

У обеспечительного платежа и залога — общая правовая природа, отметил Минфин.

В документе сделан вывод, что сумма обеспечительного платежа, полученного ИП на ПСН в связи с предоставлением жилых или нежилых помещений в аренду, в целях расчета лимита учитывается на дату зачета в счет погашения задолженности арендатора при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором аренды.

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