ИП на ПСН обязан предоставить налоговикам книгу учета только по запросу

ИП на ПСН ведут книгу учета, которая называется «Книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН». Но обязан ли ИП сдавать эту книгу в ИФНС?

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме № 03-11-06/59496 от 26.07.2021.

В документе сообщается, что ИП на ПСН должны предоставлять книгу в ИФНС, но только по запросу.

Свое мнение фискалы основывают на норме статьи 23 НК (пп.5 п.1), в которой говорится, что ИП, нотариусы, адвокаты по запросу ИФНС обязаны предоставлять налоговикам книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций.

Между тем обращаем ваше внимание, что в ст. 23 НК говорится о книге хозяйственных операций, которую ведут только ИП на ОСНО. У ИП на ПСН книга именуется по-другому и формально эта норма для ИП на ПСН не очень подходит. Но Минфин считает иначе.

