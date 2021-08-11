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ИП на ПСН обязан предоставить налоговикам книгу учета только по запросу

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Рубрика ПСН
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ИП на ПСН ведут книгу учета, которая называется «Книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН». Но обязан ли ИП сдавать эту книгу в ИФНС?

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме № 03-11-06/59496 от 26.07.2021.

В документе сообщается, что ИП на ПСН должны предоставлять книгу в ИФНС, но только по запросу.

Свое мнение фискалы основывают на норме статьи 23 НК (пп.5 п.1), в которой говорится, что ИП, нотариусы, адвокаты по запросу ИФНС обязаны предоставлять налоговикам книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций.

Между тем обращаем ваше внимание, что в ст. 23 НК говорится о книге хозяйственных операций, которую ведут только ИП на ОСНО. У ИП на ПСН книга именуется по-другому и формально эта норма для ИП на ПСН не очень подходит. Но Минфин считает иначе.
 

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